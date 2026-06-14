現地時間14日(日本時間15日)に日本代表と対戦するオランダ代表のロナルド・クーマン監督がダラススタジアムで公式会見に出席した。日本の印象について「いいものを持っている」と指摘。「注意深く重要なポイントを分析した」と、入念な分析と対策を練っている様子をうかがわせた。「日本の攻め方は積極的だ。個々の選手について言及したいとは思わないが、フィジカルが強く、90分間戦い抜くことができる」。そう警戒したうえで、