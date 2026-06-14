卓球のＷＴＴコンテンダー・ザグレブ（１３日＝日本時間１４日、クロアチア）、女子シングルスで日本のエース・張本美和（木下グループ）が盤石の戦いぶりを見せた。準々決勝で佐藤瞳（日本ペイント）を３―０で下した張本は、準決勝で大藤沙月（ミキハウス）と対戦。２試合連続の日本勢対決となったが、３―１で快勝した。第１ゲームを１１―７、第２ゲームを１１―６で連取。第３ゲームは７―１１で奪われるも、第４ゲームは