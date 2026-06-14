サッカー日本代表は１４日（日本時間１５日）、ワールドカップの初戦をオランダと戦う。試合を行う米テキサス州・ダラスでは、ダラスで試合を行う８チームを紹介するグラフィティがあるのだが、日本代表のメインにはけがで代表入りを逃した、三笘薫（ブライトン）が描かれている。一体、なぜ――。（デジタル編集部古和康行）壁画はダラスのディープ・エラムという時期にある。中心地から、ワールドカップのイベント会場まで