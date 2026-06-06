¡÷onefive¡¡ÌÜÉ¸¤Ï2027Ç¯ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¡÷onefive¡×¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎTHEATER¡¡ROPPONGI¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¡£2027Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë4¿Í¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖSAKURAIZATION¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬³Ø¹»¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹´ü¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤µ¤¯¤é³Ø±¡¡×¤Î½Ð¿È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Èº£Ç¯4·î¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´§¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿±é½Ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖSAKURAIZATION¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖÌµÅ¨¡ù¥¢¥¿¥·¥â¡¼¥É¡¡prod.¡ùTaku¡¡Takahashi¡¡¡Êm¡½flo¡Ë¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBABYMETAL¡×¤Î¡Ö¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÈÆóÅÙ¿²¤·¤¿¤¤Ä«¡É¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Æ±»þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö2027Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¡×¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤³¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÉ¬¤º°ì½ï¤ËÉðÆ»´Û¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ÌÜÉ¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦4¿Í¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµÒÀÊ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â´¿À¼¤ä¼êÇï»Ò¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦4¿Í¤Ïº£½©¤ËZepp¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£10·î30Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp¡¡Namba¡¢11·î10Æü¤ËKT¡¡Zepp¡¡Yokohama¤ò½ä¤ë¡£4¿Í¤ÏÌ´¤ÎÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£