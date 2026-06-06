SEが響くなか、真っ赤なライトで浮かび上がったHELL STAGE。SEが派手なフレーズに切り替わったところで現われたのはバックドロップシンデレラ。鬼ヶ島一徳(Dr)は両手をあげてハンドクラップし、会場全体にハンドクラップの嵐を起こし始めた。いきなり凄まじい一体感だ。そして最後にでんでけあゆみ(Vo)が現れると同時に、豊島“ペリー来航”渉(G)とアサヒキャナコ(B)がコードを、鬼ヶ島がドラムを轟かせた。

「いくぞ、サタニック！」

でんでけあゆみの気合いの入った掛け声を合図に「バズらせない天才」が始まれば、この会場はもうウンザウンザの楽園と化す。フロアでは曲に合わせてステップを踏み、笑顔をハジけさせるオーディエンス。そのフロアに降りて、「オマエらと一緒！」と歓喜の声をあげながらクラウドサーフするのは、でんでけあゆみ。ステージ上では鬼ヶ島一徳とアサヒキャナコが軽快なリズムを生み、豊島“ペリー来航”渉がキャッチーなフレーズと歌を繰り出し続ける。ウンザウンザにリアレンジした「魔法使いサリー」や、これまでにライブで鍛え上げてきたキラーチューンに、メンバーはもちろんオーディエンスも踊れや歌えの大騒ぎ状態。そして「フェスだして」がエンディングに向かったとき、豊島は曲を止めてこう言う。

「7年前、初めてSATANIC CARNIVALに出ました。会場に着いてバックヤードを歩いていると、ROTTENGRAFFTYのN∀OKIさんがのっしのっしと歩いていたので、挨拶せねばと思い、「バックドロップシンデレラといいます」と言ったら、「おお、知らん！」と。「知らんけど、ここにいるってことは、なんかあるバンドなんやろな」とN∀OKIさんは言ってました。“そうか、SATANIC CARNIVALにはなにかあるバンド、選ばれたバンドしか来れないのか”と。毎年、ここに来るたび、N∀OKIさんのセリフを思い出してます」

豊島はオーディエンスに強い視線を向け言葉をさらに続けた。

「なにか持ってるバンドと、持っている／持ってないバンドの違いが分かるお客さんの二つでできてる。バックドロップシンデレラは今年も100何十本ぐらいライブやってきました。ガムシャラにやってきたけど、それがカッコよかったか、ダサかったか、全部をサタニックで答えを出そうと思ってる。思いっきり遊んでってくれ！」

この言葉の直後、「フェスだして」を歌い出すと、オーディエンスが歌うコーラスがどデカく響き続ける。その勢いのままライブは後半に向かって突っ走り続けた。オーディエンスはお互いに肩を組んで左右に揺れてみたり、競うようにステップを踏みながら踊ったりと、その高揚は上昇するばかりだ。そんななか、今度はでんでけあゆみがこんなことも言う。

「バックドロップシンデレラ、来年2月にここでフェスやりまーす！ SATANIC CARNIVALを超えたい!! みんな、遊びに来てね。そしてやっぱりSATANIC CARNIVAL、最高だー!!」

祝福の拍手と歓声が起こるなか、演奏もウンザウンザも激しく楽しくなるばかり。開脚ジャンプを何度も繰り返したり、フロアの人波の上で踊り続けたりと、無邪気な暴れん坊のでんでけあゆみだが、歌うとなれば、真っすぐな視線をオーディエンスの一人ずつに向け、これまた真っすぐなメッセージを喰らわせる。そして喰らった誰もが笑顔で元気になっていく。幸せでポジティヴなエネルギーばかりが渦巻くバックドロップシンデレラのステージだった。

文◎長谷川幸信

撮影◎中河原理英

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（HELL STAGE） 1.バズらせない天才

2.魔法使いサリー

3.ただそんな日々が続いて

4.フェスだして

5.とんでけ鳥

6.台湾フォーチュン

7.月あかりウンザウンザを踊る

8.さらば青春のパンク

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト