SUPER EIGHT横山裕（45）が6日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。5月31日をもって活動を終了した嵐への思いと、SUPER EIGHTの今後について言及した。

横山は親友の落語家月亭八光（49）とロケ。2人の行きつけの焼き肉店でトークを繰り広げた。

嵐の活動終了の話題になると、横山は「ちょっと寂しいんですよ」と言及。「嵐がど真ん中で、ずっと一線でやってくれていたじゃないですか。だから嵐の戦い方では、俺らは絶対勝たれへんって思ったんですよ。ちょっと『（嵐とは）違うやり方でやらな』と思って、お笑いっぽいことやらせてもらったりとかいう、自分たちなりの戦い方でやったから、今のSUPER EIGHTがあると思っているんですよ。だから嵐がいなかったら、今の俺らの形ってないと思ってるから…」と語った。

さらに「すごいなと思うのは、（嵐の）休止期間が4年半ぐらいなのかな。4年半あってもう1回ステージに立とうと思った5人が、かっこよすぎて…」とも。

嵐のメンバーでは、相葉雅紀（43）と話をしたそうで「相葉ちゃんから、ずっと『ラストはライブやって終わりたい』っていうのは聞いていましたね。『ちょっと落ち着いたらご飯に行こう』とは言ってますけど。『お疲れさま』とは言うでしょうね」と話した。