『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第17話「笑顔のために」、地球の危機に最強最大の守護神が降臨！
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第17話「笑顔のために」が、あす6月7日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】巨大隕石が地球に迫る 第17話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第17話「笑顔のために」あらすじ
神出鬼没な怪盗フェイド（磯野亨）を、ついに逮捕した喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）。さっそく取調室で事情聴取していると、超巨大隕石が地球に急速接近しているという連絡を受ける。怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109に駆け付けるが、隕石があまりにも大きいため、どうすることもできない…。
そんな危機的状況で、みんなの笑顔のために戦う喜輝があることに気づく。やがてタイムリミットが迫るなか、“最大最強の守護神”が降臨し…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】巨大隕石が地球に迫る 第17話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第17話「笑顔のために」あらすじ
神出鬼没な怪盗フェイド（磯野亨）を、ついに逮捕した喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）。さっそく取調室で事情聴取していると、超巨大隕石が地球に急速接近しているという連絡を受ける。怜慈（長田光平）も次元を超えて多元地球Ι5109に駆け付けるが、隕石があまりにも大きいため、どうすることもできない…。
そんな危機的状況で、みんなの笑顔のために戦う喜輝があることに気づく。やがてタイムリミットが迫るなか、“最大最強の守護神”が降臨し…!?
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。