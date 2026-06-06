LDHの新星LIL LEAGUE難波碧空、ギャルにブチギレられる！？土佐兄弟と“高校生あるある”
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、引き続き土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】土佐兄弟とコラボしてバズる高校生あるあるショート動画作り
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが、学校生活の一場面を切り取った“高校生あるある”動画で大バズりの土佐兄弟（卓也、ゆうき）とコラボ。極意を教えてもらいながらTikTokでバズるショート動画を撮影し、「ヴィクトリーグ！」公式TikTok（@tx_victoleague）で公開！
今回は、歯に衣着せぬ物言いで罵倒ギャルとしても活躍中のモデル・今井アンジェリカさんを迎え「学校あるある」に挑戦。
1本目のテーマは「空気マジ読めないヤツら」。オーディションには、難波碧空さん（リル）、遠藤翼空さん（キドフェノ）、山田晃大さん（リル）が参加。「この感じの雰囲気で空気読めなかったら、一番女子がキレるんじゃないかな」（ゆうきさん）との理由から碧空さんが挑戦することに。
アンジェリカさんが男子（カメラマン卓也さん）に告白しようとしているところに、“空気マジ読めない”ゆうきさん＆碧空さんが絡んできて台なし。2人はアンジェリカさんにブチギレされる！というネタ。碧空さんのアドリブに一同爆笑！
2本目は「仲間のために立ち上がるギャル」。友達の秘密をバラされたギャルがブチギレ、男子生徒に詰め寄るという高校生あるある。
キレられる生徒役は、中村竜大さん（リル）、岡尾真虎さん（リル）、山本光汰さん（キドフェノ）、佐藤峻乃介さん（キドフェノ）。
詰め寄られた時の「言った？」「言ってない」の受けの演技がポイント。
4人それぞれのアドリブ演技に、見守っているメンバーは大爆笑だったものの、キレられた4人はマジで怒られたかのようにしょんぼり！？
3本目は、リルとキドフェノの対決。テーマ「教室で野球してたら機嫌悪い女子のところにボールいってキレられる男子たち」で、それぞれがショート動画を作成。
キドフェノは、実際に動いてみながら設定を作っていきます。
川口蒼真さんが野球に参加してないのになすりつけられる生徒役に！？
リルは、まずはみんなで輪になって話し合い、設定を作り込んでいきます。
女子の味方をしようとした晃大さんが、まさかのとばっちり！？ 体を張った演技に爆笑！
今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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今回は、引き続き土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】土佐兄弟とコラボしてバズる高校生あるあるショート動画作り
リル＆キドフェノがギャルにブチキレられる！？
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが、学校生活の一場面を切り取った“高校生あるある”動画で大バズりの土佐兄弟（卓也、ゆうき）とコラボ。極意を教えてもらいながらTikTokでバズるショート動画を撮影し、「ヴィクトリーグ！」公式TikTok（@tx_victoleague）で公開！
今回は、歯に衣着せぬ物言いで罵倒ギャルとしても活躍中のモデル・今井アンジェリカさんを迎え「学校あるある」に挑戦。
1本目のテーマは「空気マジ読めないヤツら」。オーディションには、難波碧空さん（リル）、遠藤翼空さん（キドフェノ）、山田晃大さん（リル）が参加。「この感じの雰囲気で空気読めなかったら、一番女子がキレるんじゃないかな」（ゆうきさん）との理由から碧空さんが挑戦することに。
アンジェリカさんが男子（カメラマン卓也さん）に告白しようとしているところに、“空気マジ読めない”ゆうきさん＆碧空さんが絡んできて台なし。2人はアンジェリカさんにブチギレされる！というネタ。碧空さんのアドリブに一同爆笑！
2本目は「仲間のために立ち上がるギャル」。友達の秘密をバラされたギャルがブチギレ、男子生徒に詰め寄るという高校生あるある。
キレられる生徒役は、中村竜大さん（リル）、岡尾真虎さん（リル）、山本光汰さん（キドフェノ）、佐藤峻乃介さん（キドフェノ）。
詰め寄られた時の「言った？」「言ってない」の受けの演技がポイント。
4人それぞれのアドリブ演技に、見守っているメンバーは大爆笑だったものの、キレられた4人はマジで怒られたかのようにしょんぼり！？
3本目は、リルとキドフェノの対決。テーマ「教室で野球してたら機嫌悪い女子のところにボールいってキレられる男子たち」で、それぞれがショート動画を作成。
キドフェノは、実際に動いてみながら設定を作っていきます。
川口蒼真さんが野球に参加してないのになすりつけられる生徒役に！？
リルは、まずはみんなで輪になって話し合い、設定を作り込んでいきます。
女子の味方をしようとした晃大さんが、まさかのとばっちり！？ 体を張った演技に爆笑！
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