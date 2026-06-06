家電量販店のヤマダHDとエディオンが経営統合を検討していることを2026年6月5日放送の「ひるおび！」（TBS系）がとりあげた。

業界売り上げ1位のヤマダHDは1973年に群馬県で創業、全国に約8800店舗を展開する。5位のエディオンは、2002年に広島県で創業、西日本を中心に約1200店舗を展開している。両社が統合すると売り上げは約2.5兆円という巨大量販店が誕生する。

かつて両社は「ベスト電器争奪」をしたライバル関係

番組は、もともと両社はライバル関係にあったことを紹介した。当時業界1位のヤマダ電機と業界2位のエディオンが、2012年に九州を中心に展開する当時業界8位だった「ベスト電器」の争奪戦を繰り広げた。結果はヤマダ電機がベスト電器を買収することになった。

早稲田大学大学院経営管理研究科教授の長内厚さんは「今回どちらかというと、結婚というよりは少年マンガのヒーローもののような感じになる」と解説した。MCの恵俊彰さんが「少年マンガのヒーロー？」と怪訝な顔をする。

「ドラゴンボールのベジータとカカロットが手を組むような」

長内さんは「かつてライバルだったところがいま手を組んでともに戦おうみたいなという感じです」という。アニメファンなのか蓮見孝之アナウンサーがすぐに反応した。「たぶん、ドラゴンボールのベジータとカカロットが手を組むような、その感覚であってますか」と聞く。

長内さんは「まさにその通りです」と話した。すると恵さんは「手を組むというのであれば、結婚も同じようなニュアンスかと」。笑いを誘っていた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）