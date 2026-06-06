グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が5日、自身のインスタグラムを更新。ユニホームの着替えショットを投稿した。

「どこでも着替えようとする野球女子」と題し、紺のアンダーシャツをまくりあげ、グレーのランジェリーをあらわにした姿をアップした。

「デジタル写真集のオフショットです！フィクションです！ ユニフォーム1式とその下に着ているカルバンクラインは、普段私が着ているものです 着慣れているものだと安心しますね」と説明。93センチのバストも際立つ姿で「少年野球の頃から草野球し始めの頃は、球場によって更衣室なんて無い！とか全然あったので、割と草むらとかどこでも着替えられちゃう暫です もう大人なのでちゃんと更衣室で着替えてます…！ この写真、ミットの置き方が良くないですね ちゃんと型を気にして置かないと！ダメだろ！なにやってんだ！」と記した。

ファンやフォロワーからも「かわいい…」「表情がすき」「セクシ〜」「おっきい」「たまりません」「眼福」などのコメントが寄せられている。

暫は群馬県出身。現役の野球女子。右投げ左打ちの捕手。野球歴20年超。SNSでは野球のアンダーシャツ姿などが人気で「150キロ打てます！」の投稿も。グラビアだけでなくコスプレーヤーやインフルエンサーとしても活躍。「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリ受賞。趣味は絵本、シール集め。身長155センチ。スリーサイズはB93−W65−H91センチ。血液型O。