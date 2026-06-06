「スト6」の新キャラ・ヤスミンは8月3日に配信。ティファたちの配信時期もアナウンス
6月6日 発表
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用対戦格闘「ストリートファイター6」におけるYear 4追加キャラクターの配信時期を発表した。
配信番組「SUMMER GAME FEST 2026」にて本作の追加キャラクター4名が発表され、公式Xではそれぞれの配信時期が告知された。一番最初に参戦となる「ヤスミン」は8月3日に配信。続いて「アルジュン」が2026年秋、コラボキャラクターの「ティファ」が2027年初頭、最後を飾る「ボシュ」は2027年春に配信される。
#スト6 Year 4キャラクター発表? #FF7R よりティファ参戦!!- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) June 5, 2026
ニューファイターとなるヤスミン、アルジュン、ゲストファイターとしてティファ、そしてワールドツアーからボシュが堂々参戦??
2026年8月3日：ヤスミン ???
2026年秋：アルジュン ??
2027年春前半：ティファ ??
2027年春後半：ボシュ ?? pic.twitter.com/jCyAtTLgyZ