佐久間大介（Snow Man）モテテクニッククイズで“婚活界の女帝”から強烈ダメ出し

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6月6日放送の日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）では、“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸の魅力に迫る。

佐久間大介も「婚活で『それじゃダメ』『ちゃんと考えなさいよ』っていう人」と植草を知っている様子。

日本では4,900万人以上の独身者がおり、“婚活戦国時代”ともいわれる。そんななか、結婚したい人々をサポートしてきた「結婚相談所」は、ここ5年間で利用者が1.5倍に増えている。

今回の“推し”である婚活アドバイザー・植草美幸は自身でも結婚相談所「マリーミー」を運営し、業界屈指の成婚率を誇っている、いわば“婚活界の女帝”。

メディアでは相談者に“ド直球”なアドバイスをする姿が印象的だが、どんな人物なのか？ 植草の婚活アドバイザーとしての知られざる魅力を深掘りする。

■“崇拝者”たちが語る、カリスマ婚活アドバイザー・植草の魅力

今回迎えるのは、植草の“崇拝者”を自称するふたりの“おしつじさん”。植草の婚活カウンセリングを受けて、見事昨年9月にゴールインした漫画家のオオハラと、一緒に仕事をするうちに信者になったと語る芸人・アルコ＆ピースの平子祐希に、植草の魅力をたっぷり教えてもらう。

さらによく合コンに行くという芸人・納言の薄幸（すすきみゆき）が、婚活のプロである植草の話を聞くべくスタジオに登場。植草のすごさ、婚活現場での知られざるルールや新常識まで紹介していく。

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

まずは、結婚相談所に入会してからの基本的な流れを押さえつつ、婚活アドバイザー・植草を「植草流！ 包み隠さない“超現実的”カウンセリング」「厳しいだけじゃない、相談者の人生に寄り添う言葉」「“婚活界の女帝”直伝！ 究極のモテテクニック」という3つの“推しポイント”をもとに深掘りしていく。

結婚相談所では、カウンセリングをもとに相手探しを行うが、ここに植草の強みがある。実際の様子をVTRで観ていくと、49歳男性に“婚活するには遅い”と告げる植草。

そんななか、佐久間が思わず「こんなにさみしいドリーマーって言葉ない」と驚いた植草の鋭い言葉とは!? 一見厳しい意見だが、包み隠さず伝えることで、着実に成婚できるよう叱咤（しった）してくれるのだ。

一方で、相談者の人生に寄り添うことも忘れない。結婚を考えていた相手と収入格差などが原因で結婚に至らなかった女性に対し、「今度は幸せになるから」と語りかける姿に、「ちゃんと寄り添ってくれるんですね」と、佐久間は“女帝”のあらたな一面を見る。

番組の後半では、植草本人を招いてさらなる“婚活の極意”について学ぶ。ストレートすぎるアドバイスに隠された、プロフェッショナルな仕事観についても語られる。

また、出会いを求める33歳・幸の“リアルすぎる”結婚相談が繰り広げられる。相手に望む条件、ファッション、合コンの極意…。自然体スタイルの幸に対し、婚活のプロ・植草がズバズバ斬っていくというかけ合いも必見だ。

最後は、婚活現場をどのくらいわかっているかが試される、“結婚率を高める”モテテクニッククイズを実施。佐久間の渾身の回答に、「ダメなんですよ」と、ここでも思わぬ新常識が植草から明かされる!?

これまで踏み込むことのなかった、「婚活」という未知の世界にふれた佐久間。その世界のプロフェッショナルである植草の魅力を知ることで、新しい“推し”に加わるのか？

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

06/06（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/