4日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、ミドルブロッカーのエバデダン ラリー アイケー（25）、山内晶大（32)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトで伝えている。

ラリーは筑波大学に入学し、大学3年生でパナソニックパンサーズ（現：大阪Ｂ）に入団。ミドルブロッカーとして日本代表メンバーの常連でもあり、今シーズンはSVリーグ男子49試合にベンチ入り、合計337得点を挙げている。

山内は愛知学院大学を卒業後、パナソニックパンサーズに入団。ラリーと同じく日本代表ミドルブロッカーの常連メンバーで、今シーズンはSVリーグ男子49試合にベンチ入り、合計161得点を挙げている。

今シーズンのSVリーグ優勝にも貢献した2選手はクラブを通してコメントしている。

■エバデダン・ラリー

「今季もこのチームでプレーできることを非常に嬉しく思います。2025-26シーズンの優勝という結果があったからこそ、より謙虚に、そしてパワフルにプレーしたいと思います！ご声援よろしくお願いします！」

■山内晶大

「2026-27シーズンも連覇を目指して、一つずつ積み重ねながら戦っていきます。引き続き応援よろしくお願いします！」