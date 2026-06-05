IMP.のリーダー・影山拓也がtbc東北放送「ひるまでウォッチン！」の人気コーナー「かげログ」に出演。宮城県・丸森町で大自然を体感した。

今回は「阿武隈ライン舟下り」を人生初体験。冬季はこたつ付きの舟に乗船し、影山は「上から自然を見渡す場所には何回か行かせていただきましたけど、こうやって下から眺めるのってまた迫力が違っていいですね」とコメント。

雄大な絶景に「もう海外ですもん！ここから見るあの景色は海外です！すご！超綺麗…アフリカ、アマゾン、きっとこんな感じでしょうね」「これ伝わるかなー、ここからのこの景色めちゃめちゃ綺麗です。みなさんにも肉眼で見てもらいたいな、超綺麗」と感激した。

船上でのおやつタイムでは、丸森名物で乗船場売店でも販売されている「グランド塩入りバター最中」と新商品の「ごまバター最中」が用意され「でもな…きっとどうせ塩味を選ぶでしょ？って思っていますよね、そこのみなさん！そうですよね、なのでこっちいきます」と大の塩好きとしても知られる自身は塩入りバター最中をチョイス。

最中を食べると「うま！」と大声で船上から叫び「超美味しい！これは人気だわ。ちゃんと塩味もありますしバターの香り、そしてあんこの甘みどれも邪魔していない。みんな手をつないでめちゃめちゃ仲良いんですよ、それを見守るお父さんお母さん？最高の家族ですねこれ」と独自の表現でバター最中のおいしさを伝えた。

ライン舟下りを終え、影山は「めちゃめちゃ綺麗でしたね。画面で見ていただいてももちろん綺麗だったんですけど、みなさんぜひねちゃんと生で見ていただきたい！迫力全然違いますよ」とした上で、「こたつもあるので家にいるかのような安心感もありましたね。友達だったりとか家族だったりたくさんの人と来ていただければなと思います」と締めくくった。