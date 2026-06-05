経済産業省は５日、運転期間が６０年を超える原子力発電所の建て替えを巡り、２０４０年代までに２〜５基とする数値目標を盛り込んだ指針案を公表した。

東京電力福島第一原発の事故後、政府が具体的な数値目標を示すのは初めて。原発に関わる事業者の投資や人材確保を促す狙いがある。

同日開かれた総合資源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）の原子力小委員会で、原子力政策に関する行動指針の改定案を示した。原子力の長期的な活用に向けた前提や、再稼働の加速など６分野に関する目標を明記。今回新たに各分野を横断する前提条件として「原子力発電の見通し・将来像」を盛り込んだ。

４０年代までの建て替え目標は２〜５基で、設備容量に換算すると２２０万〜５５０万キロ・ワットに当たる。廃炉を決めた施設を除く既存原発の２割分に相当する。

また、新たに５０年代までの見通しも示され、９基を追加して計１１〜１４基、設備容量で１２７０万〜１６００万キロ・ワットを目指すことも明記した。

東日本大震災以降、政府は原発依存度を減らす立場を取ってきた。ただ、電力需要の高まりなどを踏まえ、２５年に閣議決定した「第７次エネルギー基本計画」で４０年度の電源構成の２割を原子力でまかなう方針を明記し、方針を転換。今回の改定案は基本計画の内容を踏まえ、具体的な数値を盛り込んだ。

国内では運転開始から長期間経過した原発が増えている。現行制度下では運転期間は最長６０年とされているが、４０年度までに関西電力高浜原発１、２号機など計４基で６０年を超える。さらに、５０年度までに１１基が加わり、減少する発電容量は計１４００万キロ・ワット規模となる。

原発の建て替えを巡っては、これまで電力事業者側が「巨額の設備投資に踏み切るためには投資回収の予見可能性が不可欠」として、目標年度ごとに必要な設備容量や基数の見通しを示すよう求めてきた。指針の改定案はこうした声を踏まえている。

新たな指針案では安全性や発電効率を高めた次世代革新炉の開発に加え、設置を進めることを明記した。中国や米国で導入準備が進む「小型モジュール炉（ＳＭＲ）」などの実用化に向け、研究開発体制の強化や新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の資金供給機能を強化することも盛り込んだ。