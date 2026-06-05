北中米W杯は登録全26人が入場して国歌斉唱へ「すべての人々が真の団結、誇り、感動を感じる瞬間が生まれる」
国際サッカー連盟(FIFA)は4日、北中米ワールドカップでは試合に登録された全26人が入場して国歌斉唱を行うと発表した。
通常の試合では先発メンバーのみが入場し、メインスタンド方向を向いて横一列になることが基本。だが、今大会では控え選手も同時に入場し、自陣側のセンターサークルに沿って並んで両チームの選手が向かい合う形になるという。
ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は「国歌斉唱中に全選手と審判がセンターサークルで向かい合うことで、チームとスタジアムにいるすべての人々が真の団結、誇り、感動を感じる瞬間が生まれるだろう。FIFAワールドカップはすべての選手とすべてのファンのためのもの。この新しい試合前セレモニーはそれを反映する」とコメントしている。
また、入場時には「没入型の360度コンセプトを導入」し、特大の国旗なども登場するとしている。
通常の試合では先発メンバーのみが入場し、メインスタンド方向を向いて横一列になることが基本。だが、今大会では控え選手も同時に入場し、自陣側のセンターサークルに沿って並んで両チームの選手が向かい合う形になるという。
ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は「国歌斉唱中に全選手と審判がセンターサークルで向かい合うことで、チームとスタジアムにいるすべての人々が真の団結、誇り、感動を感じる瞬間が生まれるだろう。FIFAワールドカップはすべての選手とすべてのファンのためのもの。この新しい試合前セレモニーはそれを反映する」とコメントしている。
また、入場時には「没入型の360度コンセプトを導入」し、特大の国旗なども登場するとしている。
— FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026
FIFA to debut fan-centric pre-match ceremony at FIFA World Cup 2026™
Every player selected in the matchday squad will step into the spotlight to gather around the centre circle banner for the national anthems, ensuring that every individual - not just the starting XI -… pic.twitter.com/HZCQ5IMPFd