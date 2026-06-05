「要警戒」「怖さがある」スウェーデンは直近２戦勝ちなしも…直接FK弾のエースに日本のファンは戦々恐々！「こんなんもできるんや」
北中米ワールドカップで日本と同組のスウェーデン代表は現地６月５日、国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。後半アディショナルタイムに失点して２−２で引き分けた。
３日前のノルウェー戦（１−３）に続き、またしても勝利を逃す結果になったものの、この試合で鮮やかな１発を叩き込んだのが、スウェーデンのエースFWヴィクトル・ヨケレスだった。
０−１で迎えた53分、敵陣ボックス手前の中央で得たFKのキッカーを務めると、右足を一閃。鋭い一撃はディフレクションしてゴール左に突き刺さった。
27歳ストライカーのゴールにSNS上では日本のファンからは「要警戒」「こんなんもできるんや」「怖さがある」「日本戦ではやめてね」「圧倒的な個の質でゴールを取れる」といった声があがっている。
森保ジャパンにとって注意すべき相手の一人となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヨケレスの直接FK弾が炸裂！
３日前のノルウェー戦（１−３）に続き、またしても勝利を逃す結果になったものの、この試合で鮮やかな１発を叩き込んだのが、スウェーデンのエースFWヴィクトル・ヨケレスだった。
０−１で迎えた53分、敵陣ボックス手前の中央で得たFKのキッカーを務めると、右足を一閃。鋭い一撃はディフレクションしてゴール左に突き刺さった。
27歳ストライカーのゴールにSNS上では日本のファンからは「要警戒」「こんなんもできるんや」「怖さがある」「日本戦ではやめてね」「圧倒的な個の質でゴールを取れる」といった声があがっている。
森保ジャパンにとって注意すべき相手の一人となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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