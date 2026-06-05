「要警戒」「怖さがある」スウェーデンは直近２戦勝ちなしも…直接FK弾のエースに日本のファンは戦々恐々！「こんなんもできるんや」

「要警戒」「怖さがある」スウェーデンは直近２戦勝ちなしも…直接FK弾のエースに日本のファンは戦々恐々！「こんなんもできるんや」