“悪顔”デザインのクラウンに反響集まる

カスタムカーショップ・アレス（岐阜県山県市）が公開した「ロゼル クラウンセダン コンプリート」が、SNSを中心に注目を集めています。ベース車はトヨタ「クラウン セダン」。2023年に登場した新世代セダンを、アレスが独自の方向性でカスタムしています。どのような特徴があるのでしょうか。

クラウン セダンは、全長5030mm×全幅1890mm×全高1475mmという堂々としたサイズに、HEV（ハイブリッド車）とFCEV（燃料電池車）を設定した先進的なモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが“悪顔”のトヨタ最新型「クラウン“セダン”」です！（60枚）

リアへ滑らかにつながるファストバックスタイルも特徴で、純正状態ではモダンでクリーンな印象が強いクルマです。

アレスはこのフォルムを活かしつつ、あえて“昔ながらのVIPセダン”を思わせる雰囲気へ寄せるカスタムを施しました。

担当者は「後方へ張り出したリアバンパーが最大のポイント」と話し、ひと昔前の高級セダンらしいシルエットを意識したと説明しています。

フロントにはハニカムメッシュグリルを採用し、より引き締まった表情に仕上げています。

ボディカラーには専用色「氷翡翠（アイスジェダイト）」を設定し、落ち着きのある色味で全体の印象を整えています。

リアまわりは特に作り込みが深く、トランクにボリュームを持たせた造形が特徴です。純正とは異なる存在感を持つリアビューとなっています。

足まわりにはロゼル製エアサスペンションを組み合わせ、低めの車高が独特の佇まいを演出。

20インチの新作ホイール「フィアレス」やカーボンセラミックブレーキなど、細部まで手が加えられています。

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現時点で販売は未定ですが、アレスは「今回の反応を踏まえて検討していく」としています。

なお、このモデルは「東京国際カスタムカーコンテスト2026」でドレスアップ・セダン部門の最優秀賞を受賞。

SNSでは「迫力すごい」「めっちゃ好み」「悪顔でカッコイイ！」といった声が寄せられ、注目度が高まっています。