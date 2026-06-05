「競泳・日本選手権」（４日、東京アクアティクスセンター）

パンパシフィック選手権（８月、米国）代表の追加選考会を兼ねて行われた。ドーピング違反で４カ月間の資格停止処分を受けていた愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）代表の光永翔音（２０）＝中大＝が、男子５０メートルバタフライを２３秒２８の同タイムで制し、レース後に反省を口にした。同１００メートル平泳ぎは岡留大和（インターナショナルＳＣ）が優勝し、大橋信（枚方ＳＳ）が続いた。女子１００メートルバタフライは平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５７秒６０で１位となり、池江璃花子（横浜ゴム）は２位だった。

光永はレース後「意識の低さが招いた結果。トップ選手の自覚がなかった」とドーピング違反について反省を口にした。服用していたぜんそく治療薬に世界アンチ・ドーピング機構の禁止物質が含まれており、３月まで資格停止となっていた。アジア大会に向けては専門家と相談を重ね、薬を変更。「また違った薬を処方してもらって対策している」と話した。日本水連は代表選手から違反者が出たことに「危機感を持っている。われわれとしても反省がある」と見解を述べた。