ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が４日、放送され、レジェンドアスリートの伊豆の絶景豪邸に「え〜っ？！」「すっご〜い！」と有吉弘行や櫻井翔らスタジオ陣が騒然となった。

海を見渡す伊豆の別荘地に立つ豪邸は、５ＬＤＫ。玄関に入っただけで、リポーター役のギャル曽根は「す〜〜〜ごい綺麗な玄関！」「（ここから見える景色が）絵画！」と大興奮。「ここリビングでもよくない？！」と総大理石の玄関の広さに驚いた。ダイニングキッチンが３７畳、海を見渡す絶景リビングは４０畳。さらに海に浮かんでいるかのような絶景露天風呂が映るとスタジオは一斉に「え〜っ？！」。ギャル曽根は「ホテルじゃん！すごすぎない？！」と驚きまくった。

横峯は２０１４年４月に４歳上のメンタルトレーナー・森川陽太郎さんと結婚。２１年２月、第１子となる長男（５）を出産した。陽太郎さんは、高校卒業後に単身スペインに渡り、サッカー選手としてプレー。イタリアでもプレーしたが、足のケガのため２６歳で引退。その後、メンタルトレーナーに転身した。この豪邸はもともと、両親が所有しているものだといい、今回の密着番組で、イケメン夫の陽太郎さん、息子も登場した。