『※女性は見ないでください』月曜深夜に謎番組 SNS「なんだろう」「すげー気になる」→テレ東「回答は控えさせていただきます」
テレビ東京の8日深夜の番組表に謎のタイトルの番組が放送予定だと表示され、SNS上で話題となっている。その名も『※女性は見ないでください』。一体どんな番組なのか。同局の担当者に聞いた。
【画像】「すげー気になる」ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
他の番組では告知する動画や画像が掲載されているが、それらの情報も一切ない。SNS上では「なんだろう」「すげー気になる」といった声が上がっている。
一体どんな番組なのか。オリコンニュースの取材にテレ東は「回答は控えさせていただきます」と、一言。
謎に包まれた番組。せいやによるバラエティー番組か。はたまた石川晟也として音楽活動するせいやによる音楽番組か。それともトーク番組か。放送開始までSNS上では予想が深まりそうだ。
【画像】「すげー気になる」ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
一体どんな番組なのか。オリコンニュースの取材にテレ東は「回答は控えさせていただきます」と、一言。
謎に包まれた番組。せいやによるバラエティー番組か。はたまた石川晟也として音楽活動するせいやによる音楽番組か。それともトーク番組か。放送開始までSNS上では予想が深まりそうだ。