「本当に奇跡が起きた」打撃低迷のタッカー、覚醒の兆しか　大谷翔平を絶賛「本当に素晴らしい仕事をしてくれているよ」

2ラン含む猛打賞のタッカーが覚醒するか(C)Getty Images

ドジャースが現地時間6月3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に7−0で勝利した。大谷翔平は「1番・投手兼DH」で先発出場し、打者としては4打数3安打、投手としては6回2安打無失点6奪三振と好投し、6勝目を挙げた。

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この試合、打撃低迷していたカイル・タッカーが先制の5号2ランを含む3安打猛打賞をマークし、覚醒の兆しをみせた。タッカーについてドジャース専門メディア『Los Angeles Dodgers On SI』はデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介している。

ロバーツ監督は「どの選手にも移籍に伴う適応期というものはある程度あるだろう」とし、不振の理由に関して「自分のバッティングメカニクス（フォーム）に違和感があるということだろう。それでも、チームの勝利に貢献するために、その日のスイングがどうであれ、戦って、やりくりしていかなければならない」と述べていたという。