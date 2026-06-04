CIOは、6月11日1時59分まで開催される「楽天スーパーSALE」で、「CIO Mate」ブランドの充電器やモバイルバッテリーなどを最大20％割引で販売する。

セール期間中、対象製品の購入点数に応じた割引クーポンが提供される。2点以上の購入で200円引き、3点以上で400円引き、4点以上で700円引き、5点以上で1000円引きとなる。また、セール開始直後の4時間限定（6月4日20時～23時59分）で、3000円以上の購入時に利用できる10％割引クーポンも配布される。

主なセール対象製品

マグネットを内蔵しスマートフォンに吸着させて充電できる薄型モバイルバッテリー「Mate Powerbank 002」は、通常価格から16％割引の2580円で販売される。容量は5000mAhで、最大15W出力に対応する。

最大67W出力に対応する充電器「Charger004」は、20％割引の3480円。USB Type-Cポート単独使用時はノートパソコンの充電も可能で、複数ポート使用時でも45W出力に対応し、スマートフォンとの同時充電が行える。

このほか、コンセント3口とUSB Type-Cポート2口、USB Type-Aポート1口を備え、巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵した電源タップ「Mate Tap 002」は、10％割引の3580円で提供される。

Mate Powerbank 002

Charger004

Mate Tap 002