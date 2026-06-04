米国の相互関税施行から1年が経過した中、韓国の対米輸出の関税負担が緩和されたことが分かった。対米輸出上位10カ国のうち、韓国の実効関税率の順位は昨年の3位から今年は6位に下がり、最も大幅な改善となった。

大韓商工会議所が4日、米国国際貿易委員会（ITC）の関税統計を分析した結果によると、今年1−3月期の韓国の対米輸出額は367億4000万ドル（約56兆4000億ウォン）、関税額は32億ドルと集計された。実効関税率は8．7％だった。

これは中国（26．4％）、インド（14．1％）、日本（11．2％）、ドイツ（10．3％）、ベトナム（9．9％）に続いて対米輸出上位10カ国のうち6番目。

韓国の実効関税率は昨年4−6月期に10．0％、7−9月期には13．5％まで上昇したが、その後、10−12月期は11．8％、今年1−3月期は8．7％と低下した。米国の相互関税が発効して以降、最も低い水準だ。

国別の順位も昨年第4−6月期、7−9月期の3番目から10−12月期は5番目、今年1−3月期は6番目に下がった。昨年4−6月期と比較して上位10カ国のうち順位の下がり幅が最も大きかった。

関税額も減少した。昨年4−6月期の33億ドルから7−9月期に42億3000万ドルまで増えた対米関税額は、10−12月期に35億ドル、今年1−3月期に32億ドルへと減少した。

これは昨年4月に米国が普遍関税10％を施行して以降、自動車・部品（25％）、鉄鋼・アルミニウム（50％）などに対する品目別関税が適用されて関税負担が急増したものの、その後の韓米関税交渉の妥結と自動車関税の引き下げが影響を及ぼした結果と分析される。

特に、自動車分野の関税負担緩和が目立った。自動車の実効関税率は昨年4−6月期に21．3％、7−9月期に23．8％まで上昇したが、今年1−3月期には13．5％へと低下した。現在は日本（12．5％）より高いが、ドイツ（14．5％）と比べると低い。

その一方で鉄鋼分野は負担は増えた。鉄鋼および鉄鋼製品の実効関税率は米国による50％品目関税の影響で今年1−3月期に42．5％まで上昇した。

大韓商工会議所は全体的な関税負担は緩和されたものの、鉄鋼や半導体など一部の産業では依然として不確実性が残っていると診断した。

大韓商工会議所のカン・ミンジェ経済政策チーム長は「政府の積極的な交渉努力と企業の対応がかみ合い、初期と比べて米国の関税負担がやや軽減したのは事実」としながらも「鉄鋼や半導体など主要産業を取り巻く通商環境の変化が続いているだけに、官民が緊密に協力して対応する必要がある」と述べた。