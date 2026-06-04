お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した女優・戸田恵子（68）との交流のきっかけを明かした。

家族ぐるみの付き合いがあるという戸田とのそもそもの出会いについて、山崎は「名古屋のほうでレギュラー番組を。戸田さんと僕とロバートで」と説明。戸田は「“ザキロバケイコ”っていう」と番組名を明かした。

当時、山崎は38歳。「そこのレギュラー番組で隔週で会うようになって」といい、結婚に続き長女の誕生を報告すると、戸田は「会いに行かせてよ」とリクエスト。「いつでも来てください」と返したものの、よくある社交辞令だと思い流していた。

しかしその後、戸田から日程調整の連絡があり、思わず山崎は「ヤバ！あれ？これ本気なの？」と困惑。「家に“戸田恵子”が来るってムズい」「何していいか分からない」と悩みながらも「戸田さんマジっぽいぞ」と新婚の妻に相談した。

来訪当日も「ギリギリまでホントかどうか分からない」と疑っていたが、チャイムが鳴るとインターホンに戸田の姿が。山崎は「会いに来てくれて、（長女を）抱っこしてくれて。そこから頻繁に」と振り返った。

これを受けて戸田は「比較的近場に住んでいることもあり、ご近所に知り合いがいたりとか、何かとザキヤマ君ちのそばに行くことがあって」と解説。「“ちょっと寄るね”って、サクッと行ったり」と仲の良さをうかがわせたが、「普段はちゃんとしてるんですよ」とも。「（逆に）ちゃんとしてないみたいだけど」とフォローを入れると、山崎は「“ちゃんとしてる”っていうボケなんですけどね」と笑わせていた。