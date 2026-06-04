「むちゃくちゃ綺麗」「4枚目がたまらない」大宮MF仲田歩夢の海外旅行ショットに反響
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が3日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、オフシーズンの韓国旅行を報告した。
先日に福岡も訪れていた仲田は「釜山 西面 はじめての釜山観光 テジクッパが大優勝でした」と綴り、路上や飲食店での写真を複数アップ。チームメイトのDF乗松瑠華も一緒だったとみられる。
コメント欄では「すごい可愛い」「むちゃくちゃ綺麗です」「韓国のアイドル」「大優勝」「4枚目の表情がたまらないのですが」「Angelにしか見えません」「旅行楽しんでいますね」といった声が届いた。
現在32歳の仲田は常盤木学園高からINAC神戸レオネッサを経て、2021年に大宮へ移籍。2025-26シーズンのWEリーグでは12試合に出場した。
先日に福岡も訪れていた仲田は「釜山 西面 はじめての釜山観光 テジクッパが大優勝でした」と綴り、路上や飲食店での写真を複数アップ。チームメイトのDF乗松瑠華も一緒だったとみられる。
コメント欄では「すごい可愛い」「むちゃくちゃ綺麗です」「韓国のアイドル」「大優勝」「4枚目の表情がたまらないのですが」「Angelにしか見えません」「旅行楽しんでいますね」といった声が届いた。
現在32歳の仲田は常盤木学園高からINAC神戸レオネッサを経て、2021年に大宮へ移籍。2025-26シーズンのWEリーグでは12試合に出場した。
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