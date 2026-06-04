ココリコ田中直樹、魚バージョンの性格診断は「シロザケ」 後輩芸人と同じ結果に満足げ
お笑いコンビ・ココリコの田中直樹が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」に挑戦した。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
MSCジャパンのアンバサダーを務める田中は、魚や海にまつわるような質問に回答した結果、「シロザケ」と診断された。「鮭が魚の中で結構好きなので、選ばれてうれしいです」とにっこり。共に登壇していたオズワルドの畠中悠も同じ結果で、田中は「骨格も似てるし、声も似てるから。髪の毛の細さとかすごい似てて、うれしいです」と満足げな様子。
同イベントには「旬」のコンビとして、オズワルド（畠中悠、伊藤俊介）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、かけおち（青木マッチョ、赤木細マッチョ）も登場。登壇者全員が「MSCおさかな性格診断」を体験した。
同キャンペーンでは、田中が体験した、岡山県瀬戸内市邑久町でのMSC認証取得カキ漁の現場の様子を収めた動画を公開。さらに、MSC認証取得漁業が漁獲対象とする魚種のうち、自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」が体験できる。期間は、きょう4日から7月3日まで。
イベントにはほかに、伊藤俊介、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、かけおち（青木マッチョ、赤木細マッチョ）が参加した。
【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中
MSCジャパンのアンバサダーを務める田中は、魚や海にまつわるような質問に回答した結果、「シロザケ」と診断された。「鮭が魚の中で結構好きなので、選ばれてうれしいです」とにっこり。共に登壇していたオズワルドの畠中悠も同じ結果で、田中は「骨格も似てるし、声も似てるから。髪の毛の細さとかすごい似てて、うれしいです」と満足げな様子。
同キャンペーンでは、田中が体験した、岡山県瀬戸内市邑久町でのMSC認証取得カキ漁の現場の様子を収めた動画を公開。さらに、MSC認証取得漁業が漁獲対象とする魚種のうち、自身の性格に似た魚がわかる「MSCおさかな性格診断」が体験できる。期間は、きょう4日から7月3日まで。
イベントにはほかに、伊藤俊介、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、かけおち（青木マッチョ、赤木細マッチョ）が参加した。