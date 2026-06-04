米グーグル（Google）は現地時間3日、ユーザーに合わせて日々のストーリーを作成してくれるアプリ「Dreambeans（ドリームビーンズ）」を発表した。同日、米国で「Google AI Ultra」に加入している18歳以上のユーザー向けに、実験版としてAndroid/iOSアプリがリリースされた。

「Dreambeans」は「Google Labs」の実験的ツールとして提供されている、AIがストーリー形式で提案を作成してくれるアプリだ。雑多な情報の中から「本当に大切なもの」をユーザーへ届けるために設計されている。

【Google Labs｜Introducing Dreambeans: Surfacing what matters to you】

アプリの連携が可能で、ユーザーの情報を把握したうえで提案を作成してくれる。また、ウェブ上の情報も集めたうえで、ユーザーをサポートする情報が作成される。

たとえば、「子犬のおやつが届いた」というGmailが届いた際、おやつを使ったトレーニングのヒントを表示してくれる。また、「友人が街に来る」というGoogleカレンダーのリマインダーがあれば、近所にある犬同伴OKのレストランのおすすめ情報も提供してくれる。

Dreambeansではグーグルの「パーソナルインテリジェンス」や「Nano Banana 2」といった最新のAI機能を活用しており、ユーザーがよく一緒に行く人や場所を反映したイラストがストーリーに添えられる。

チューニング機能

Dreambeansが新しい趣味のような重要な情報を見落としていた場合は、フィードバックを提供すると今後のストーリーに反映されるという。また、ストーリーに対して低評価ボタンを押すと、その後の記事に反映される。

プライバシー面の設計

Dreambeansでは、少なくとも1つのアプリを接続する必要がある。毎日のストーリーをパーソナライズするための接続済みアプリはユーザーが選択可能だが、すべてのアプリが有効になっている場合に最も効果的に動作するという。

Dreambeansで行った選択は、Geminiアプリや「AIモード」といった他サービスのパーソナルインテリジェンスの設定には影響しない仕様。

アプリ名の由来

Dreambeansのアプリ名は、アプリの中核を成す2つのアイデアを組み合わせたものだと説明されている。「Dream」はアプリが夜間に連携アプリ全体から趣意を見出す仕組みで、見つけたものを“豆”に凝縮し、毎朝ユーザーのために新鮮なストーリー集として提供するため、「Dreambeans」となる。