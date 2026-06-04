【レポート】SixTONESジェシー、劇場版『ケロロ軍曹』完成披露試写会でメンバーとの“筋肉の絆”を語る「写真を撮ってグループLINEに送ったりしています」

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アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日全国公開）の完成披露試写会が、6月3日、東京・ニッショーホールにて開催。ケロロ軍曹役の渡辺久美子以下、ジェシー（SixTONES）、あの、長谷川 忍（シソンヌ）、脚本・総監督の福田雄一が一堂に会した。

■ケロロ軍曹役の渡辺久美子による“生アフレコ”も

客席から大きな拍手で迎えられ、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、本作のオリジナルキャラクター、ケロン人の兄弟アルル役とデルル役を務めるジェシー（SixTONES）、『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長やオープニング曲＆主題歌を務め、さらには本作に研究員ロボ役で出演するあの、『ケロロ軍曹』には欠かせないナレーションを務める長谷川 忍（シソンヌ）、本作の脚本・総監督を務める福田雄一が、客席からサプライズ登場。

さらに、渡辺の生アフレコも交えながらケロロ軍曹も加わり、イベントがスタートした。

劇場版としては16年ぶりとなる本作だが、ついに本編が完成し世界初公開となるこの場を迎えた気持ちについて聞かれると、渡辺は「“世界”ということでペコポン侵略を狙っている私からしたら、世界に届けるというのも作戦のうち」とさすがのケロロ軍曹魂を滲ませながら、「でも、とてもうれしいです」と笑顔でコメント。

ジェシーは「長く愛されている作品に参加させてもらえて、とてもうれしく光栄です。スペシャルなことが起こる作品なので楽しみにしていただけたら」と語り、自身もケロロ軍曹ファンと公言しているあのは「世界からも愛されている作品なので、今日がとても楽しみでした。皆さんもいっぱい見て広めてもらえたら」と、宣伝隊長らしい一面を見せた。

■ジェシーのアフレコのこだわりは「ジェシーをいかに出さないか」

続いて、自身の役どころでこだわった点について、渡辺は「自分のそのままを出すこと。16年前と変えることもなく、あえて頑張ろうということでなく、いつもどおりで演じました」とコメント。本作で初めて一人二役に挑戦したジェシーは「ジェシーをいかに出さないか」と答え、「特に普段の地声とは違う声のデルルが好きです。子どもたちから愛されるように頑張って声を出しました」と話し、長谷川は「いかに自分らしさを出せるかを大切にしました。誰がどの役をやっているのかわからない状態でナレーションをしたので、観客の皆さんと同じような気持ちでツッコみました」とアフレコ時のエピソードを振り返った。

さらに、今回主題歌＆オープニング曲を務めたあのは「主題歌にはケロロたちの日常を入れつつ、監督からシャウトを入れてほしいというリクエストに答えました」とコメント。それを受けて福田総監督は「あんなに明るい楽曲なのに、ちゃんとメッセージソングになってるんだと思って感動しました。あのちゃんのライブを観に行ったときに、あのちゃんが発するメッセージにじーんとくるものがあって。そのメッセージを、ケロロを観る小学生たちに伝えたいという話をした」と楽曲オファー時の秘話を明かし、作品については「ケロロ小隊の絆やアルルとデルルの兄弟愛が伝わってほしいと思って制作した」と作品に込めた思いを語った。

■「今作もパワーアップした作品になっているので、ジェシジェシ広めてください」

続くフリップトークのコーナーでは、“本作で絆を通じて奮闘するケロロ小隊”にちなみ「ここ最近で友情や絆を感じたエピソード」をそれぞれ披露。渡辺は「愛犬」と回答。愛犬と一緒にキャンプに行ったエピソードを披露し、「キャンプ場の誰もいないところで（テントの）ファスナーを閉め、小さな秘密基地でこそこそするのも好きなところがケロロ軍曹に似ているなと思った」とケロロ軍曹との共通点を明かした。

ジェシーは「筋肉の絆」と掲げ、「ライブに向けて身体を絞って筋肉を蓄えていこう、ということでSixTONESメンバーとジムに行ってるんですけど。一人で行った時もジムで写真を撮ってメンバーのグループLINEに送ったりしています」とメンバーとの絆についてコメント。あのは「粗品さんとFPS」と回答し、「オンラインでFPSを一緒にするんですけど、粗品さんがめちゃくちゃ優しくて、僕のために回復アイテムを大量に送ってくれる」と粗品との友情をエピソードを披露し、長谷川は「町中華のサイン」と答え、「町中華が好きで、ふらっと入ったお店で相方のサインを見つけたときにちょっとした相方との絆を感じる」と語った。

さらに、本作のキャッチコピー「愛が地球（ペコポン）を救う」にちなんで、地球（ペコポン）型のバルーンを釣竿を使って救う「地球（ペコポン）救い」に挑戦。点数に応じた来場者への賞品プレゼントをかけて、熱い協力ゲームを繰り広げた。

救う役に任命されたのはジェシーとあの。釣竿を渡され、ペコポンではなく長谷川を釣ろうとするジェシーに会場が笑いに包まれながらゲームがスタート。

まずは、あのがチャレンジ。長谷川のサポートもありながら、高得点のペコポンをいくつも獲得。続いて、ジェシーがスタートすると会場からは「頑張れ～」の声。真剣なまなざしで次々とペコポンを獲得。和気あいあいとした雰囲気でゲームが進み、無事、来場者へ賞品をプレゼントできることに。抽選で当選者の座席を発表するシーンでは、「〇列〇番」と答えるところを、ジェシーが「カツレツ（列）食べたいな」とボケて、会場の笑いを誘う瞬間もあった。

最後にイベントの締めくくりとして、ひと足早く完成版を観る来場者に向けて、ジェシーは「見どころのいちばんはナレーション」と答え、ナレーション担当の長谷川に突っ込まれながらも「でも、ナレーションがあるからこそより楽しめる部分が本当にたくさんあります。あと、個人的にはアルルとデルルを愛してもらえたらうれしいです。今作もパワーアップした作品になっているので、ジェシジェシ広めてください」と締めくくり、渡辺は「これだけケロロ軍曹にぴったりな方々が集まっているので、ぜひ楽しんでいってください」とファンに向けてメッセージを送り、温かい拍手に包まれながらイベントは幕を閉じた。

■映画情報

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

6月26日（金）全国公開

原作：吉崎観音『ケロロ軍曹』（KADOKAWA刊）

脚本・総監督：福田雄一

監督：追崎史敏

主題歌：ano「貸しっぱなしデスティニー」

オープニング曲：ano ＆ 粗品「また帰ってきたケロッ！とマーチ」

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルム

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/