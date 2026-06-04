アニメ化決定の話題作！『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』、6/5発売
主婦と生活社は、『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』(漫画：まるかわ)を2026年6月5日(金)にPASH! コミックスより発売する。
■『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』
漫画：まるかわ
発売日：2026年6月5日
定価：900円＋税
＜あらすじ＞
【セミカラー版、新登場！】
爪塗りとして一人前になるには、自分が持っている魔力の質と量に問題があると知ったサーラ。
ロッコの提案で眷属に体を診てもらうと、意外な事実が明らかになる。
ロッコは爪塗りとして成長するサーラを喜ばしく見守る一方、サーラとホオが近頃、親しくしていることが面白くないようで…？
爪で武装する異世界ネイルファンタジー、第3巻！
■『異郷の爪塗り見習い3 セミカラー版』
漫画：まるかわ
発売日：2026年6月5日
定価：900円＋税
＜あらすじ＞
【セミカラー版、新登場！】
爪塗りとして一人前になるには、自分が持っている魔力の質と量に問題があると知ったサーラ。
ロッコの提案で眷属に体を診てもらうと、意外な事実が明らかになる。
ロッコは爪塗りとして成長するサーラを喜ばしく見守る一方、サーラとホオが近頃、親しくしていることが面白くないようで…？
爪で武装する異世界ネイルファンタジー、第3巻！