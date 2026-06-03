無数のフラッシュを浴びながら、二宮和也さん（42）が、3日に行われた『野村不動産ソリューションズ新ブランド戦略＆新CM発表会』に登場。嵐の“活動終了後初の公の場”となり、イベントでは、5月31日のコンサートについて振り返りました。今回、二宮さんは『野村の仲介プラス』ブランドアンバサダーに就任しました。

イベントは進み、司会から「先月、本当にお疲れさまでした」とねぎらいの言葉が贈られると、二宮さんは「ありがとうございました」と一礼。会場から拍手が湧き、「すみません！ ありがとうございます」と再び一礼しました。そして嵐として最後のコンサートを開催した5月31日から、3日たった“今の心境”を聞かれました。

■ライブ翌日、相葉雅紀さんに会い「お前がいるんかい！」

二宮さんは「本当に5月31日に、ラストコンサートをみんなでして、本当に5人でずっと言っていたのは、最後の最後まで5人で締めたいねっていう話はずっとしていたので、それは無事できて良かったなというふうには思っていました」と嵐としての最後を振り返りました。

しかし、その翌日。

「6月1日になって街に出てみたら、本当にいろいろな方に『お疲れさまでした』と言っていただけて。本当にすごい、そこが一番実感できたというか、『え、こんなに言ってくれるんだ』というのがすごくありました」と26年半の活動を終えたことを実感していました。

続けて「6月1日も本当に、僕も休みだったので買い物に行ったりとか、生活のモノを買っている時に、僕は相葉君に会いました、『お前がいるんかい！』」とツッコミ。長年活動を共にした嵐のメンバー・相葉雅紀さんに遭遇したことを明かしました。

■近くにメンバーがいる“安心感”

そして二宮さんは「グループの活動というのは一旦終了となりましたけど、生活も含めて近くにいるんだなというのはちょっとした安心感につながりましたね」と語りました。

続けて「皆さんに言っていただけるというのは、すごく幸せなことなんだなというふうに思いましたね。本当にたくさんの方に『お疲れさま』と言っていただけて、ただここで消えないように、ここからも頑張っていきたいなと思っています」と今後の意気込みを話しました。

また、この“準備期間”について聞かれると、「単純に久々に本当に5人で集まってリハをしてっていうことが、懐かしくもあり、こうやってつくっていくもんだったよなっていう感覚を取り戻しながらの調整だったので、すごく楽しくできましたし、いい時間だったなと思いますね」と口にしました。