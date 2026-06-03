¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÈ±·¿¤ÇÏÃÂê¡¢Î¦¾å24ºÐ½÷»Ò¤Î¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤Ë½ËÊ¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ä¡×¡¡º¸¶»¤Î¾Ú¤¬¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·
¡¡Î¦¾å½÷»ÒÃ»µ÷Î¥¤Î»°±º°¦²Ú¡Ê°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢NIKE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2024Ç¯¤Ï3°Ì¡¢ºòÇ¯¤Ï4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿24ºÐ¤Î»°±º¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢NIKE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢º¸¶»¤ËNIKE¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¡£¡¡¸Â³¦¤ò±Û¤¨Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¡¡Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯5·î¤Î¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬¤Î¤¾¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ø¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2.6Ëü¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»î¹çÁ°¤Î¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â100¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï12Æü³«Ëë¡£10ÆüÁ°¤ÎÏ¯Êó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö´é¤¬åºÎï¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿§¤Ç¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¤Ê¡×¡ÖNIKE¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖNIKE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Æþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë