ÌÀÆü¤Î¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡È¤ê¤ó¡É¸«¾å°¦¤È¡ÈÄ¾Èþ¡É¾åºä¼ùÎ¤¤¬Æâ²Ê¤Ø¡¡ÉþÆÇ¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë
¡¡¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè10½µ¡Ö¼ÀÉ÷¤ËÒ¦Áð¡Ê¤±¤¤¤½¤¦¡Ë¤ò¡×¡ÊÂè49²ó¡Ë¤¬6·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾Èþ¤Ï½÷Ïº¤ÎÍ¼Æä¡ÊÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÂè49²ó¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÀï¤¤¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å¡¢Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè49²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤Ï¡¢¼¡¤Î¼Â½¬Àè¤Ç¤¢¤ëÆâ²Ê¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢ÉþÆÇ¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ìÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¾Èþ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿½÷Ïº¤ÎÍ¼Æä¡ÊÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾Èþ¤Ï½÷Ïº¤ÎÍ¼Æä¡ÊÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÂè49²ó¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·¿ÇË¤ê¤Ê2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÀï¤¤¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å¡¢Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè49²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤Ï¡¢¼¡¤Î¼Â½¬Àè¤Ç¤¢¤ëÆâ²Ê¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢ÉþÆÇ¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ìÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¾Èþ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿½÷Ïº¤ÎÍ¼Æä¡ÊÂ¼¾åÊæÇµ²Â¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£