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【ミッシングリンク C-15 ラチェット】 6月5日 予約開始 12月下旬 発売予定 価格：16,500円 JANコード：4904810934691 全高：約135mm 対象年齢：15歳以上 タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズより、可動フィギュア「ミッシングリンク C-15 ラチェット」を12月下旬に発売する。価