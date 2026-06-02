「懐かしすぎます」中川翔子、元おニャン子クラブメンバーとの豪華ショット公開「面影残しながら…キレイ」
タレントの中川翔子さんは6月2日、自身のInstagramを更新。母・中川桂子さんの親友で、元おニャン子クラブの名越美香さんが自宅を訪れた際の様子を公開しました。
【写真】中川翔子、元おニャン子クラブメンバーとの豪華ショット
ファンからは「おニャン子の名越美香さん懐かしすぎます！ 面影残しながら…キレイです〜」「名越さん、知ってます。昔もショートカットだったよね。変わらないね」「成長していますね〜」「お兄ちゃんの泣き顔怒り顔も可愛い。成長してるって事です」「すごーい！どんどん成長してる」など、さまざまな声が集まりました。
コメントでは「なんて尊い光景なんだ」「ハイハイじょうず」「兄弟違ってて面白いですね」などさまざまな声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川翔子、元おニャン子クラブメンバーとの豪華ショット
「変わらないね」中川さんは「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！ 香港から桂子さんの大親友 おニャン子クラブの名越美香さんが遊びに来てくれたけど 見たことない顔で泣く！」とつづり、20枚の写真を公開。中川さんと名越さんが双子を抱っこする写真をはじめ、双子がおもちゃで遊ぶ様子やおいしそうな料理などが収められています。人見知りが始まったという子どもの成長も伝わる投稿となりました。
「なんて尊い光景なんだ」5月22日には「桂子さんがあそびにきたよ 双子はそれぞれどっちにいくかハイハイゲーム」とつづり、2本の動画を公開していた中川さん。中川さんと桂子さんが並んで呼び掛けると、弟は桂子さんのもとへ、兄は中川さんのもとへと向かうほほ笑ましい様子が映されています。
コメントでは「なんて尊い光景なんだ」「ハイハイじょうず」「兄弟違ってて面白いですね」などさまざまな声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)