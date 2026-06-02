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意外と知らない韓国のリアル。小学生も深夜まで勉強する“教育地獄”デチドンの「苦しい思い出」とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「パクくん」が動画「【常識崩壊】韓国の“教育地獄”テチドンを7年住んだ僕が現地から解説します…小学生が深夜1時まで勉強する街のリアルが日本人にはあり得ない」を公開した。動画では、韓国で最も教育熱心とされる街「デチドン（テチドン）」の実態と、過酷な競争社会の背景にある同国の「生存戦略」について、現地での居住経験をもとに解説されている。



パクくんは小学6年生から大学受験を終えるまでデチドンに住んでいた。動画内で街を歩きながら紹介されるデチドンは、建物の8割を塾が占める異様な光景が広がっている。かつては深夜まで塾での授業が行われていたが、現在は規則により夜10時までに制限されている。しかし、塾が終わった後も学生たちは「スタディカフェ」と呼ばれる施設へ移動し、深夜まで勉強を続けるのが日常だ。大手カフェチェーンの店舗でさえ、80人近くの学生が満席状態で問題集を解いている様子が映し出された。



また、デチドンを象徴する古い集合住宅「ウンマアパート」にも足を運んだ。建物の老朽化が進んでいるにもかかわらず、最高の教育環境を求めて全国から多くの家族がリスクを冒して引っ越してくる実態を明かした。パクくん自身も「やりたくない」と嘆きながら、親の意向でこの街に住み、勉強の合間にPCバン（ネットカフェ）へ逃げ込んで叱られたという「苦しい思い出がたくさん詰まっている」と当時を振り返った。さらに、有名塾のトップ講師は数百億ウォンを稼ぐ一方で、複数の塾に通うと月に10万円を超える費用がかかるなど、教育が巨大な産業と化している事実にも触れた。



このような過酷な環境の背景には、良い大学に進学してスペックを積み、高収入を得られる財閥系企業に就職することが一つの成功ルートとされる、韓国ならではの背景がある。パクくんは「競争社会は悪いように見えるかもしれないが、生き抜く力を得られた」と語り、当時の環境に感謝の意を示した。



韓国の教育事情の裏には、厳しい競争を勝ち抜くための確固たる生存戦略が存在している。実際の街並みと経験者のリアルな声を通じて、韓国社会の根底にある価値観を深く理解できる。