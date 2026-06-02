不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。被告人質問の証言台に立った斉藤被告は初公判時同様、無罪を主張。今後の芸能活動にも言及した。

初公判時に職業を「芸人」と回答した斉藤被告。現在について「芸能活動はできていない」とした。今後の芸人としての活動には「今は考える立場にない。断定して言えない」と明言を避けた。

現在はバウムクーヘン販売に精を出し、この日も首の後ろは真っ黒に日焼けしていた。Ａさん側から斉藤被告に対し、バウムクーヘン販売がテレビ番組内で告知されたことに対し「不快」と伝えられたことも。「放送が決まっていたものだったので、自分ではどうしようもできなかった」と振り返った。一方で、なぜＡさんが「不快」と言ったと思うかと問われると、「僕を見たくなかったということですかね」と話した。

午前中に行われた斉藤被告の弁護人による証人尋問によると、バウムクーヘン販売は「示談金確保のため」。示談金はＡさん側から２３００万が提示されたという。斉藤被告の支援者から援助を受けて２３００万円の用意はできたが、Ａさん側からすでに示談を断られたという。

次回公判は８月５日に行われる。