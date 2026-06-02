【ストリートファイター6】 2023年6月2日 発売

カプコンのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」が本日2026年6月2日で発売3周年を迎えた。

この特別な日を記念して、本日から様々なイベントやゲーム内SHOPセールが開催。オリジナルアバターを使ったSNSコンテストや、「Vライバル」モードで「ストリートファイター6」の松本Pこと松本脩平プロデューサーに挑戦できるなど、様々なイベントが用意される。

各施策には報酬が用意されているものあるので、ぜひチャレンジしてみてほしい。

3周年を記念した様々な期間限定イベントが開催

SNSアバターコンテスト

「かわいい」「かっこいい」「おもしろい」のテーマに沿った自慢のアバター画像を投稿する「アバタークリエイト」部門と、実戦で使えるものや、派手な技を使って魅せるコンボまで、テーマに沿った動画を投稿する「アバターコンボ」部門が用意される。

入賞者には後日、特別な専用称号がプレゼントされる。

□「SNSアバターコンテスト」のページ

特別なVライバル【松本P】に挑戦

3周年を記念する最後のイベントとして、「Vライバル」モードに「特別なVライバル」が登場。「ストリートファイター6」の松本脩平プロデューサー（松本P）が3周年を盛り上げるために参戦決定。特別に全キャラが使用可能となっているので、自分のお気に入りキャラを使って松本Pと対戦してみよう。

エクストリームバトルトーナメント

今年も「エクストリームバトルトーナメント」が開催決定。先に相手を5回ノックダウンさせたり、相手と共通化したHPゲージの割合を取り合うルールなど、普段とは一味違うバトルを楽しめるようになっている。参加するだけで入手できるアイテムもあるので、ぜひチャレンジしてみよう。

Drive Ticket Rush

期間中に日替わり配信されるチャレンジに挑み、ドライブチケットを集めて好きなアイテムと交換しよう。

目指せ！チャレンジマスター

クリアしたチャレンジの数によって特別なアイテムが入手できる。チャレンジをたくさんクリアして、全てのアイテムの獲得を目指そう。

・5個チャレンジ達成：SF6三周年記念バッジ

・10個チャレンジ達成：三周年記念称号「スト6気づいたら沼三周年」

・15個チャレンジ達成：SF6三周年記念バッジ ホロ

SHOPセール

3周年記念SHOPセールでは、「Year 2までのキャラクター」や「2025年に登場したOutfit 4」などを対象としたセールが開催。6月2日から6月30日の間はファイターコインでの支払いがお得になる。

※セール商品は、各SHOPにてご確認ください。

※商品のラインナップは、予告なく変更を行う場合がございます。

※セール終了後も再度セールを開催する場合がございます。

※ドライブチケットでの購入は、セール対象外となります。

Lucky Week

3周年期間中には、バトルハブでラッキー対戦台が出現。通常よりも獲得できるプレイポイントが増えるチャンスとなる。

【6月のゲーム内イベントスケジュール】

(C)CAPCOM