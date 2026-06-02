俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月1日、自身のInstagramを更新。誕生日ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本田望結さん公式Instagramより）

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俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月1日、自身のInstagramを更新。22歳の誕生日を報告しました。

【写真】ろうそくを見つめる本田望結

「おめでとう望結ちゃん！」

望結さんは「バイバイ、21歳。2026.5/31」とつづり、1枚の写真を投稿。「おたんじょうびおめでとう」と書かれたバースデーケーキが写っています。望結さんは「2」「1」のナンバーキャンドルにともされた火を、近くで見つめています。

コメントでは「望結ちゃんお誕生日おめでとう　最幸の一年を過ごしてね」「22歳素敵な1年になりますように」「おめでとう望結ちゃん！かわいい　大好き」「この前20になって焼酎解禁呑んでたのに早いもんだ」「新たな決意を感じさせる−テーマを彷彿させる画角」と、祝福の声などが寄せられました。

真凜さん＆紗来さんも祝福

同日、姉の真凜さんと妹の紗来さんも、望結さんの誕生日を祝福。それぞれ、姉妹ならではのすてきなオフショットを掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)