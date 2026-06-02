「早いもんだ」本田望結、22歳の誕生日を報告！ 「新たな決意を感じさせる−テーマを彷彿させる画角」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは6月1日、自身のInstagramを更新。22歳の誕生日を報告しました。
【写真】ろうそくを見つめる本田望結
コメントでは「望結ちゃんお誕生日おめでとう 最幸の一年を過ごしてね」「22歳素敵な1年になりますように」「おめでとう望結ちゃん！かわいい 大好き」「この前20になって焼酎解禁呑んでたのに早いもんだ」「新たな決意を感じさせる−テーマを彷彿させる画角」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ろうそくを見つめる本田望結
「おめでとう望結ちゃん！」望結さんは「バイバイ、21歳。2026.5/31」とつづり、1枚の写真を投稿。「おたんじょうびおめでとう」と書かれたバースデーケーキが写っています。望結さんは「2」「1」のナンバーキャンドルにともされた火を、近くで見つめています。
真凜さん＆紗来さんも祝福同日、姉の真凜さんと妹の紗来さんも、望結さんの誕生日を祝福。それぞれ、姉妹ならではのすてきなオフショットを掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)