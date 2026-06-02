婚活中のZ世代が選ぶ「カメラマン姿が似合う男性芸能人」ランキング！ 2位は「菅田将暉」、では1位は？
婚活写真・宣材写真の「STUDIO FUN」を運営するbest は、婚活中のZ世代209人（男女）を対象に「カメラマン姿が似合う男性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、俳優として圧倒的な存在感を放ち、独自の感性を持つ菅田将暉さんでした。
アーティスティックな視点で被写体の魅力を切り取ってくれそうな雰囲気があり、モデル経験を活かしたおしゃれな写真を期待する声が寄せられました。カメラを持った立ち姿に説得力があり、自然体の表情を引き出してくれそうなイメージが支持されています。
1位は、親しみやすい人柄と繊細な表現力で多くのファンを魅了する、俳優の神木隆之介さんでした。
物腰が柔らかく安心感があるため、撮影時の緊張をほぐして自然な笑顔を引き出してくれそうだと高い評価を獲得しました。鋭い観察眼と空気に溶け込む透明感が、被写体の魅力を最大限に引き出すカメラマンのイメージと重なり、堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：菅田将暉
2位は、俳優として圧倒的な存在感を放ち、独自の感性を持つ菅田将暉さんでした。
アーティスティックな視点で被写体の魅力を切り取ってくれそうな雰囲気があり、モデル経験を活かしたおしゃれな写真を期待する声が寄せられました。カメラを持った立ち姿に説得力があり、自然体の表情を引き出してくれそうなイメージが支持されています。
1位：神木隆之介
1位は、親しみやすい人柄と繊細な表現力で多くのファンを魅了する、俳優の神木隆之介さんでした。
物腰が柔らかく安心感があるため、撮影時の緊張をほぐして自然な笑顔を引き出してくれそうだと高い評価を獲得しました。鋭い観察眼と空気に溶け込む透明感が、被写体の魅力を最大限に引き出すカメラマンのイメージと重なり、堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)