◆米大リーグ Ｄバックス４―１ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦で４打数３安打と気を吐いたが、チームはＤバックス相手に６安打１得点に終わり、今季４戦目で初黒星を喫した。６月は黒星発進となった。

先発のシーハンは７回途中３安打２失点と責任を果たすも、ソロ２発に沈んで２敗目（３勝）。試合後は「ホームラン以外は何とか抑えることができたけど、いくつか悔やまれる球がある」としつつ、「間違いなく前向きに捉えられる要素はあった。フォームの修正に懸命に取り組んできたけど、その成果は出せたと思う」と話した。

ドジャースの先発陣は現在、グラスノー、スネルを欠きながらも大谷、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオを中心に好投が続いている。ロバーツ監督は「みんな素晴らしい仕事をしているし、チャンスをしっかりものにしている。マーク（プライアー）とコナー（マクギネス）が（投手コーチとして）本当にいい仕事をしている。彼らは投手陣の“最低ライン”を引き上げている。それから捕手陣も、ウィル（スミス）もダルトン（ラッシング）もうまくリードしている。だから誰が先発しても、失点は防げるという感覚があるよ」と胸を張った。

６人ローテの採用と関係があるのかと聞かれると、「その要素はあると思う。十分な回復時間を与えられるのはプラスだ。うちには６人の優秀な先発投手がいる。だから理想的な休養日を与えられる。選手たちも準備をしっかりしているし、登板日には『早く投げたい』という状態になっている」と相乗効果に手応えを感じていた。