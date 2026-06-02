インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で23位だったキミー・レポンド（スイス）が、2日までにインスタグラムを更新。同五輪の男子で7位に入ったスケーターとの情熱的な写真を公開し、ファンの視線が集中した。

レポンドは、ミラノ・コルティナ五輪男子で7位だったアダム・シャオ・イム・ファ（フランス）と共同でインスタグラムを更新した。

「モーリシャス」とつづり、夕暮れをバックに手を回す情熱的な写真や、仲良くバカンスを楽しんでいる様子を公開。海外ファンの視線が集中した。

「すごくお似合い！リラックスできる素晴らしい休日になりますように。モーリシャスはまるでパラダイスだね」

「あぅぅかわいい」

「これ大好き」

「美しくて素敵」

「Wow まさに夢の世界」

「素晴らしいカップル。とってもかわいい」

「一緒に滑っているところを見たい」

「これは衝撃的な情報だ」

2人はこれまでに手をつなぐ写真などを公開。ミラノ・コルティナ五輪の会場の客席で仲良く観戦する様子が国際中継に映り、日本でも話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）