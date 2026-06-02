『風、薫る』バーンズ先生の特別授業で“ゆき”中井友望が決断 ネット動揺「突然すぎんか?!」「どうしよう」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第47回）が2日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）による授業を経て、ゆき（中井友望）が大きな決断を下すと、ネット上には驚きの声が相次いだ。
【写真】涙のハグ・・ゆき（中井友望）を抱きしめるりん（見上愛）たち
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆきは深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズは、りん（見上）や直美（上坂）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
授業の中でゆきは、看護を通じて親交を深めた患者の死を受け止めきれない複雑な心情を打ち明けつつ「実習で思い知りました。この仕事は、看護婦は人を助けるだけでなく、見送る仕事でもあると…。むしろ、何にもできずに見送ることの方が多い」と語る。
バーンズは看護の仕事を続けていると、この先、患者を助けられない瞬間はもっと訪れると話すと、ゆきに対して、この実習で生まれた“課題”に自分なりの答えを出してほしいと語りかける。
その後、ゆきは実習に復帰し、これまでのように看護婦としての仕事を続ける。しかしある日、ゆきはりんたちの前で「私、看護婦になるのはやめることに決めました」と告白。そこから、ゆきが大きな決断に至ったいきさつを打ち明け、ラストではりんやバーンズたちが涙ながらにゆきを抱きしめる姿も映し出された。
ゆきの決断に、ネット上には「本当突然すぎんか?!」「えー辞めるの!?」などの声が続出。さらに「覚悟を決めたゆきさん、カッコよかった」「憧れだけではできないこともあるよね」といった反響が集まる一方「まさか退場とは」「どうしよう、ひとりひとり離脱していって、最後はりんと直美だけになったら…」「こうやって人数減っていくのかしら…」などの投稿も集まっていた。
【写真】涙のハグ・・ゆき（中井友望）を抱きしめるりん（見上愛）たち
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆきは深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズは、りん（見上）や直美（上坂）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
バーンズは看護の仕事を続けていると、この先、患者を助けられない瞬間はもっと訪れると話すと、ゆきに対して、この実習で生まれた“課題”に自分なりの答えを出してほしいと語りかける。
その後、ゆきは実習に復帰し、これまでのように看護婦としての仕事を続ける。しかしある日、ゆきはりんたちの前で「私、看護婦になるのはやめることに決めました」と告白。そこから、ゆきが大きな決断に至ったいきさつを打ち明け、ラストではりんやバーンズたちが涙ながらにゆきを抱きしめる姿も映し出された。
ゆきの決断に、ネット上には「本当突然すぎんか?!」「えー辞めるの!?」などの声が続出。さらに「覚悟を決めたゆきさん、カッコよかった」「憧れだけではできないこともあるよね」といった反響が集まる一方「まさか退場とは」「どうしよう、ひとりひとり離脱していって、最後はりんと直美だけになったら…」「こうやって人数減っていくのかしら…」などの投稿も集まっていた。