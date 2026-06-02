皐月賞に続いてクラシック2冠

競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞に続いてクラシック2冠を達成した。スタート直前、厩舎スタッフが松山弘平騎手とロブチェンにかけた言葉が話題となっている。

皐月賞はレコードで逃げ切ったロブチェン。外枠の8枠17番に入ったこの日は、逃げずに中団を追走。直線は松山弘平のムチに応えて末脚全開だ。最後の最後、ぐいっと首を伸ばしてパントルナイーフをとらえたところがゴールだった。

JRAはレース後、YouTubeチャンネルでロブチェンに騎乗した松山のジョッキーカメラを公開。スタート直前、ゲート内でロブチェンに寄り添った厩舎スタッフは離れ際、「じゃあ、楽しんできて！」とエール。人馬にかけた言葉が、ネット上で話題になっている。

「『じゃあ、楽しんできて！』の一声がいいなぁ…」

「『じゃあ、楽しんできて！』って送り出しが素敵すぎる！」

「“楽しんできて” これをスタート直前に言葉で伝えられるの最高すぎる」

「楽しんできてって声掛けも凄くいい」

「楽しんできてって言葉胸が熱くなるな」

ロブチェンは父ワールドプレミア、母ソングライティング（母の父ジャイアンツコーズウェイ）の血統で通算5戦4勝。G1は昨年のホープフルSも含めて3勝目となった。



（THE ANSWER編集部）