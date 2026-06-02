不二家「ミルキー」×榮太樓總本鋪がコラボ　黒みつティラミス＆つぶあんシュー発売

不二家は6月12日から、日本橋の老舗和菓子店「榮太樓總本鋪」とコラボレーションしたスイーツ2品を期間限定で発売する。いずれも全国の不二家洋菓子店で取り扱う。

今回発売するのは、ミルキー発売75周年を記念した“和洋折衷”スイーツ。「日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ」と、「日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム」の2品をラインアップする。

〈「和菓子の日」にちなんだコラボ企画〉

6月16日の「和菓子の日」に合わせ、江戸時代から続く日本橋の老舗和菓子店「榮太樓總本鋪」と不二家洋菓子店がコラボレーションする。

今年発売75周年を迎えた「ミルキー」を記念し、榮太樓總本鋪の伝統的な和素材と、不二家のロングセラーブランド「ミルキー」を組み合わせた商品を開発した。老舗ブランド同士による期間限定のコラボスイーツとして展開する。

◆日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ

コクのある「日本橋榮太樓の黒みつ」を使用した上品な味わいのケーキ。価格は税込691円。

黒みつシロップを染み込ませたスポンジに、もちっとした食感のわらび餅クリームと、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーティラミスクリームを重ねた。仕上げにカラメル黒みつグラサージュをかけている。

日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ

◆日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム

不二家で人気の「窯焼きダブルシュークリーム」を和風仕立てにアレンジした商品。価格は税込594円。

軽い食感のカスタードクリームに、「日本橋榮太樓のつぶあん」と、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーシャンテリークリームを合わせた。小豆の風味とミルキーのやさしい甘さが楽しめる、ボリューム感のあるシュークリームに仕上げた。

【画像5点はこちら】日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム など

〈榮太樓總本鋪について〉

榮太樓總本鋪は、文政元年（1818年）創業の老舗和菓子メーカー。東京・日本橋に本店を構え、金鍔（きんつば）、飴、どらやき、ようかんなどを製造・販売している。

〈6月5日から毎週金土日限定で100円シュークリーム販売も〉

なお、不二家では「ミルキー」発売75周年を記念したキャンペーンを実施する。6月5日から毎週金土日限定で「milky75thミルキーシュークリーム」(税込108円)を販売する。

「milky75thミルキーシュークリーム」は、練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる、ミルキーをイメージしたシュークリーム。ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用した「ミルキークリーム」を詰めている。