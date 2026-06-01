フィギュアスケートで現役復帰しアイスダンス挑戦を表明した本田真凜が１日、自身のインスタグラムを更新。「望結ハッピーバースデー ２２歳」などと記し、この日誕生日を迎えた妹で女優の望結を祝福した。

氷の上で妹をおんぶしたり、おんぶしたままともに両手を広げてポーズを取ったり。「ラスト１回だけお願い！！と言いながら ラスト４０回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時もなにかしら褒めてくれてありがとう」と感謝。真凜は５月に宇野昌磨とのカップル「しょまりん」でアイスダンスに挑戦し競技に復帰すると表明した会見でも、妹が練習で撮影係を務めてくれていると明かしていた。この日の投稿には姉妹が肩を組んでいる向こうで、宇野が氷上に寝転がっている写真もあった。

最後に「また氷の上で過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と妹への思いを記した真凜。フォロワーからは誕生日の望結を祝福するコメントに加え、「近くでしょまりんを支えてくれてありがとうございます」「アッという間に大人になっているので、時の過ぎるのが早く感じます」「仲良しやね〜」「見てるだけで癒されます」「姉妹の愛が素敵ですよ」などとコメントが寄せられた。