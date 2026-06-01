キズが、2027年2月27日をもってバンドとしての活動を一部休止することを発表した。

オフィシャルサイト・SNSに掲載された声明では、「今後の方針について協議を重ねた結果、これからのキズをより良い形で届けていくためには、今一度それぞれが自身と向き合い、見つめ直す時間が必要だと判断し、今回の決断に至りました」と説明。活動休止に至った経緯について明かしている。

2017年の始動以来、“痛み”や“孤独”、“生と死”をテーマにした楽曲と激しいライブパフォーマンスで支持を集めてきたキズ。活動休止までの期間には、8月5日に1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』をリリースするほか、それに伴うZeppツアーの開催も決定しており、最後まで精力的に活動を続けていく予定だ。

なお、活動再開の時期については現時点では未定としており、「準備が整い次第、改めてご報告させていただきます」とコメント。「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とメッセージを寄せている。

一度立ち止まるという決断を経た彼らが、残された時間でどのような表現を届けるのか注目される。

＜キズ Zepp TOUR『天照焔巡』＞

2026年9月5日（土） Zepp Haneda(TOKYO)

2026年9月12日（土） Zepp Sapporo

2026年9月22日（火祝） KT Zepp Yokohama

2026年9月26日（土） Zepp Fukuoka

2026年10月3日（土） Zepp Nagoya

2026年10月10日（土） Zepp Osaka Bayside 【時間】開場 16:00 / 開演 17:00

【チケット料金】

・1Fスタンディング(限定グッズ付) 15,000円 (税込 / ドリンク代別)

・1Fスタンディング 6,500円 (税込 / ドリンク代別)

・2F指定席(限定グッズ付) 16,000円 (税込 / ドリンク代別)

・2F指定席 7,500円 (税込 / ドリンク代別)

・注釈付後方エリア 3,500円 (税込 / ドリンク代別) ※一般発売より販売開始

【ブログマガジン会員先行】2026年6月15日（月）21:00〜

【一般発売】2025年8月1日（土）10:00〜

1st LAST ALBUM 「極楽より極上の雨」

2026年8月5日（水） RELEASE 【完全生産限定盤A】DMGD-046/047 [CD＋DVD] 22,000円(tax in)

映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)

仕様：特殊パッケージ仕様 【完全生産限定盤B】DMGD-048/049 [CD＋DVD] 22,000円(tax in)

映像特典：Documentary Footage

仕様：特殊パッケージ仕様 【通常盤】DMGD-050 [CD] 3,850円 (tax in)

ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.) 発売元：DAMAGE