【女性が選んだ】「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「吉高由里子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日、全国10〜60代の女性275人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、吉高由里子さんです。2006年の映画『紀子の食卓』でスクリーンデビューを飾り、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した実力派女性俳優です。『蛇にピアス』での体当たりの演技で高い評価を受けました。彼女のどこかミステリアスで落ち着いたトーンの美しい声は、作品の持つ世界観をより深く引き立たせる魅力を持っています。
▼回答者コメント
「独特のハスキーさと温かみが共存し、耳に残る唯一無二の声質のため」（20代女性／長崎県）
「抜けた感じの声と特徴的な声が可愛いし、コミカルな感じから真面目な感じも全部こなせるけど、声がやっぱり魅力的」（30代女性／沖縄県）
「舌に掛かった声が、彼女の魅力です。重くなく、そして、軽くもないという特徴が好きです」（60代女性／静岡県）
見事1位に輝いたのは、新垣結衣さんでした。1988年生まれの新垣結衣さんは、『コード・ブルー』（フジテレビ系）や『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）など、社会現象となるドラマに多数出演してきました。また、長年務める企業のCMなどでもお馴染みです。映像に彩りを添える彼女の落ち着きのある澄んだ声は見る者に安心感を与え、世代を超えて愛され続けています。
▼回答者コメント
「少し高めの声で女性らしく一度聞くと忘れない声だと思ったため」（40代女性／大分県）
「話口調に人柄の良さが出ていて、とても魅力的」（30代女性／福岡県）
「常に優しそうな声なのに、役によってはしっかりした声がでたりとすごく素敵だと思うし魅力を感じる」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉高由里子／35票
2位にランクインしたのは、吉高由里子さんです。2006年の映画『紀子の食卓』でスクリーンデビューを飾り、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した実力派女性俳優です。『蛇にピアス』での体当たりの演技で高い評価を受けました。彼女のどこかミステリアスで落ち着いたトーンの美しい声は、作品の持つ世界観をより深く引き立たせる魅力を持っています。
「独特のハスキーさと温かみが共存し、耳に残る唯一無二の声質のため」（20代女性／長崎県）
「抜けた感じの声と特徴的な声が可愛いし、コミカルな感じから真面目な感じも全部こなせるけど、声がやっぱり魅力的」（30代女性／沖縄県）
「舌に掛かった声が、彼女の魅力です。重くなく、そして、軽くもないという特徴が好きです」（60代女性／静岡県）
1位：新垣結衣／40票
見事1位に輝いたのは、新垣結衣さんでした。1988年生まれの新垣結衣さんは、『コード・ブルー』（フジテレビ系）や『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）など、社会現象となるドラマに多数出演してきました。また、長年務める企業のCMなどでもお馴染みです。映像に彩りを添える彼女の落ち着きのある澄んだ声は見る者に安心感を与え、世代を超えて愛され続けています。
▼回答者コメント
「少し高めの声で女性らしく一度聞くと忘れない声だと思ったため」（40代女性／大分県）
「話口調に人柄の良さが出ていて、とても魅力的」（30代女性／福岡県）
「常に優しそうな声なのに、役によってはしっかりした声がでたりとすごく素敵だと思うし魅力を感じる」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)