【女性が選んだ】「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「吉高由里子」を抑えた1位は？【2026年調査】

【女性が選んだ】「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキング！ 2位「吉高由里子」を抑えた1位は？【2026年調査】