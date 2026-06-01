南琴奈、杉咲花との共演は「とてつもない安心感」新人女優賞受賞で撮影回顧【第35回日本映画批評家大賞】
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の南琴奈が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。『ミーツ・ザ・ワールド』（2025）で新人⼥優賞（小森和子賞）を受賞し、共演した女優の杉咲花について語った。
【写真】19歳美人女優、華麗なブラックドレスで授賞式登場
大きな襟が特徴的な黒いドレスを身にまとい登場した南。新人⼥優賞（小森和子賞）に輝いたことについて「皆さんは初めまして。南琴奈と申します。この度はこのような賞をいただけて、本当に光栄に思っています。ありがとうございます。この作品に関わってくださった全ての皆さん、そしてこの作品を見てくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントした。
続けて「何よりこの作品と私が演じさせていただいた役のおかげで、今ここに立てているんだなと実感しております。『ミーツ・ザ・ワールド』という作品は私にとってもすごく大切ですし、この作品に関わらせていただけて、こういう賞をこういった形でいただけて、本当に嬉しく思っております。まだまだ力不足ではありますが、これからも一つ一つの作品に真摯に向き合い、精進してまいります。ありがとうございます」と感謝を述べた。
審査委員から、杉咲との掛け合いを絶賛された南は「演じるなかで何か意識してたことはあったのか」と問われると「意識していたことは、本当になくて、杉咲さんが現場でたくさんのコミュニケーションを取ってくださったり、杉咲さんたちの作品に対する愛情や思いなど、そういうパワーを一番近くで感じさせていただいて、本当に私自身もとてつもない安心感の中でのびのびとお芝居をさせてもらったので、杉咲さんのおかげですね」と杉咲への感謝を述べていた。
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
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◆南琴奈、杉咲花との撮影振り返る
大きな襟が特徴的な黒いドレスを身にまとい登場した南。新人⼥優賞（小森和子賞）に輝いたことについて「皆さんは初めまして。南琴奈と申します。この度はこのような賞をいただけて、本当に光栄に思っています。ありがとうございます。この作品に関わってくださった全ての皆さん、そしてこの作品を見てくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントした。
審査委員から、杉咲との掛け合いを絶賛された南は「演じるなかで何か意識してたことはあったのか」と問われると「意識していたことは、本当になくて、杉咲さんが現場でたくさんのコミュニケーションを取ってくださったり、杉咲さんたちの作品に対する愛情や思いなど、そういうパワーを一番近くで感じさせていただいて、本当に私自身もとてつもない安心感の中でのびのびとお芝居をさせてもらったので、杉咲さんのおかげですね」と杉咲への感謝を述べていた。
◆「第35回日本映画批評家大賞」
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
◆「第35回日本映画批評家大賞」受賞者一覧
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
【Not Sponsored 記事】