ホワイトソックスが快進撃

米大リーグ・ホワイトソックスは5月31日（日本時間6月1日）、本拠地タイガース戦に2-1で勝利。5連勝で今季32勝27敗の貯金5とした。20本塁打を放っている村上宗隆内野手が負傷者リスト（IL）入りしている厳しい状況だが、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズを1ゲーム差の2位で追っている。

この日は先発バークが6回途中1失点の好投。1点を追う7回に4番モンゴメリーの15号ソロで追いつくと、ピーターズの勝ち越しタイムリーも飛び出して逆転。タイガース相手に3連戦3連勝を決めた。

ホワイトソックスは昨季まで3年連続でシーズン100敗以上を喫し、今季も再建中と見られていた。しかし村上のほかモンゴメリー、13本塁打を放っている26歳のバルガスが長打力を発揮。打率こそ2割前半だが、OPSはともに.800を超えている。

投手陣はマーティンが11試合の先発で防御率2.00、リーグトップタイの8勝（1敗）を挙げる活躍。昨季まで横浜に所属していたケイも奮闘している。

ここまでいい意味で期待を裏切っているホワイトソックス。X上のシカゴファンも、村上不在でも止まらないチームに驚きつつ、期待をかけている。

「ムネ（村上）がいない間にコルソン（モンゴメリー）が大暴れしているから、ホワイトソックスは神に愛されてるな」

「しばらく打線にムネがいないのは変な感じだけど、誰かが欠けたら次の男がやるだけだ」

「ムネはチームの精神的な面でまさに革命を起こしてくれた存在だ。でも忘れてはいけない……このチームはモンゴメリーのチームなんだ」

「ムネが戻ってくるまで何とか踏ん張るしかない。痛い離脱だけど、残念ながらホワイトソックスファンはこういうのには慣れっこだよね」

「6月の日程を見てよ。もしムネ抜きで7月1日の時点で勝率5割なら、それだけで大成功だ」

「言っただろ。ムネがいなくなったからってこのチームが崩れるわけじゃない。今のホワイトソックスは、選手みんなが成長して力をつけてきたから強いんだ」

「ムネがいなくてもホワイトソックスは強いチームだよ。これでプレーオフ級のチームじゃないと思うなら正直野球を分かってない」

「ムネは開幕からずっと、このチームを引っ張ってきた。だから彼が戻ってくるまでは、ほかの選手たちが何とか踏ん張らないといけない。でも頼むから、無理に早く復帰させないでくれ！！」

ホワイトソックスでは西田陸浮がメジャー初昇格を果たし、チームに貢献している。村上との日本人タッグ再結成が待たれる。



（THE ANSWER編集部）